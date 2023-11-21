Водителям пригрозили возвращением в 90-е из-за отмены проверки ОСАГО

Автостраховщики считают, что отмена обязанности предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства вернет водителей в 1990-е годы, когда на российских дорогах царило беззаконие.

«Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля – один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах», – сказали РИА «Новости» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

При этом в организации допустили, что способ контроля можно изменить, например, при помощи системы фотофиксации, которая будет выявлять незастрахованные транспортные средства. «Но это должно происходить одновременно», – добавили в РСА.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации ТС.

Москва, Зоя Осколкова

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