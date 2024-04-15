Ситуацию с автостраховкой в России назвали катастрофической: в некоторых регионах до 70% водителей ездят без ОСАГО

В России резко выросло число водителей, которые не оформляют обязательную страховку на свой автомобиль. В некоторых регионах число незастрахованных автомобилей достигает 70%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«По экспертной оценке РСА, больше всего автомобилистов без полиса оказалось в Республике Ингушетия – 77,8%, на втором месте Чеченская Республика – 60,7%. Более трети всех автовладельцев не покупают ОСАГО в Республике Северная Осетия – Алания (38,5%) и Республике Дагестан (34,4%)», – пишет газета «Известия».

В то же время в целом по России количество водителей без полисов ОСАГО снижается. Вероятно, это происходит из-за роста стоимости автомобилей и запчастей. «Автовладельцы, которые раньше могли решить «сэкономить» на ОСАГО, сейчас понимают, что в случае аварии компенсировать ущерб может оказаться в несколько раз дороже, чем это было два-три года назад», – рассказали в пресс-службе РСА.

Кроме того, регионы с большой долей незастрахованных машин находятся на первых местах в красной зоне рейтинга – с наиболее высокими рисками недобросовестных практик в ОСАГО. В таких субъектах работает значительное количество недобросовестных «автоюристов», которые при помощи контролируемых ими результатов экспертиз занимаются «накрутками» сумм причиненного автомобилям ущерба.

Как сообщают игроки рынка автострахования, самая высокая стоимость полиса ОСАГО у лиц, практикующих агрессивное управление транспортным средством, провоцирующее тем самым создание опасных ситуаций на дороге. Предположительно, что как раз такие попадают в категорию бесполисных.

В Национальном автомобильном союзе (НАС) прогнозируют ухудшение ситуации. В перспективе двух-трех лет доля водителей без ОСАГО в проблемных регионах достигнет 80-85%. Поскольку водители без страховки становятся участниками ДТП и в других, более благополучных субъектах, то и там автомобилисты могут начать массово отказываться от «автогражданки».

В РСА в борьбе с «бесполисными» водителями надеются на систему проверки ОСАГО с помощью дорожных камер. Тестовую рассылку уведомлений водителям провели еще в 2019 году, но проект до сих пор так и не запущен.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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