ГИБДД пообещала не штрафовать водителей за летние шины зимой

Полицейские не будут штрафовать водителей, которые не меняют летнюю резину в зимнее время года. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

По его словам, каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции никого не будут наказывать за отсутствие зимней резины.

В России в любое время года разрешена эксплуатация так называемой липучки. «На эти шины никакого ограничения нет, можно двигаться всесезонно», – сказал глава ГИБДД в видеокомментарии, опубликованном в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Черников добавил, что в нашей стране много регионов, где снега на дорогах не бывает в зимнее время, а потому нет необходимости контролировать водителей. В случае отсутствия автомобильных шин «по сезону» транспортное средство «не задерживается, не эвакуируется».

«Но соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать. Он должен двигаться в безопасности – это самое главное», – подчеркнул Черников.

Ранее были приняты поправки, согласно которым за отсутствие зимней резины предусмотрен штраф в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП).

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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