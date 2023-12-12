российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 декабря 2023, 10:32 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

ГИБДД Москвы приостановила регистрацию автомобилей и выдачу прав

Госавтоинспекция Москвы приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной ГИБДД. Причиной стал технический сбой в работе информационных ресурсов.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», – сказано в сообщении.

О возобновлении оказания государственных услуг в полном объеме в Госавтоинспекции пообещали сообщить дополнительно.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Транспорт,