В Москве частично возобновили регистрацию транспорта и выдачу прав

Госавтоинспеция Москвы возобновила регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По мере восстановления работоспособности систем столичное управление ГИБДД обещает информировать жителей Москвы.

Напомним, во вторник утром столичная Госавтоинспекция приостановила выдачу прав и регистрацию машин из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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