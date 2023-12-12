В Москве частично возобновили регистрацию транспорта и выдачу прав

Госавтоинспеция Москвы возобновила регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По мере восстановления работоспособности систем столичное управление ГИБДД обещает информировать жителей Москвы.
Напомним, во вторник утром столичная Госавтоинспекция приостановила выдачу прав и регистрацию машин из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов.
Москва, Наталья Петрова
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