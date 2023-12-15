Аэропорт Краснодара технически готов возобновить работу

Все службы аэропорта в Краснодаре работают штатно, и воздушная гавань готова принимать самолеты, заявил управляющий директор аэропорта Дмитрий Кириченко.

«Сегодня аэропорт проводит тренировку технического рейса, все службы работают в штатном режиме. Мы готовы к возможному возобновлению полетов в аэропорт, ожидаем решения авиационных властей», – приводит его слова «Интерфакс».

Тестовый рейс прошел без ЧП. Самолет Superjet 100 авиакомпании «Азимут» отправился из Минеральных Вод без пассажиров и приземлился в Краснодаре. Главной целью было проверить координацию наземных служб и диспетчеров, пояснили в Росавиации.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после приема технического рейса 15 декабря. Воздушно-космические силы России возьмут аэропорты в южных регионах РФ под охрану, как только те снова начнут принимать самолеты гражданской авиации.

Президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года» подтвердил, что вопрос об открытии южных аэропортов рассматривается. Путин подчеркнул, что главным критерием для отмены режима ограничения полетов будет безопасность.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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