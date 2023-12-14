Есть перспектива: Путин сделал заявление об открытии аэропортов в центре и на юге России

Главным критерием для открытия аэропортов в центре и на юге России является безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня в ходе пресс-конференции и «прямой линии». По его словам, развитие высокоскоростного транспорта остается приоритетом.

«Обеспечение безопасности пассажиров – абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара», – отметил Путин.

Глава государства обратил внимание, что развитие всех путей сообщения в России остается приоритетом. «Что касается развития путей сообщения и авиационных средств передвижения, железнодорожных, автомобильных, то все это делается. Вы упомянули высокоскоростную дорогу. Да, она у нас планируется. Первый этап – это Москва-Санкт-Петербург, а потом и на юг возможно развитие. Не только возможно, мы думаем об этом. Но на сегодняшний день нужно сделать главное – надо создать эффективную, дееспособную структуру, которая бы этим занималась и сделала бы хороший бизнес-план, модель развития. Это все возможно. Над этим и правительство, и инициаторы этого процесса думают и предлагают решения. Это и Сбербанк, и мэрия Москвы, и правительство включается в эту работу», – отметил президент.

«Конечно, если между Москвой и Санкт-Петербургом будет 2 часа 15 минут… Ну знаете, внутри Москвы люди до работы добираются больше времени. Это будет совсем другая история, совсем другое развитие. То же самое касается юга страны, Краснодара, Кубани в целом, Ставропольского края, Ростовской области и того же Крыма, поэтому работа в этом отношении начинается. Надеюсь, что она будет эффективно развиваться», – заключил Путин.

Как сообщал ранее «Новый День», аэропорты юга России, в случае возобновления их работы, будут находиться под охраной Воздушно-космических сил России. Накануне власти Краснодарского каря подтвердили, что на 15 декабря заявлен тестовый перелет из московского Внуково в аэропорт «Пашковский», по итогам которого будет принято решение о возобновлении полетов гражданской авиации из Краснодара. Открыть регулярное сообщение могут уже до конца текущего года.

Также сообщается, что в след за краснодарским может быть открыть и аэропорт Ростова-на-Дону, но власти региона эту информацию пока не подтверждают.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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