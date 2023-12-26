Первый полет SJ-100 с российским двигателем перенесли на 2024 год

Самолет SJ-100 с российским двигателем совершит первый испытательный полет в начале 2024 года, а не в конце 2023-го. До конца следующего года планируется передать перевозчикам 20 самолетов Sukhoi Superjet по итогам испытаний, пояснил глава ОАК Юрий Слюсарь.

«Ждем от наших уважаемых коллег из «Объединенной двигателестроительной корпорации» разрешение на первый вылет. Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах, в оставшиеся дни проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», – сказал Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24».

Специалисты составили плотную программу летных испытаний для SJ-100 на 2024 год. К концу года планируется передать 20 готовых самолетов авиакомпаниям.

«Конечно, скорость испытаний и качество получаемых результатов не должны сказаться на безопасности. Наша задача – испытания провести, завершить и в 2024 году передать в авиакомпании 20 самолетов Sukhoi Superjet», – пояснил Слюсарь.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал первый полет полностью локализованного SJ-100 в декабре 2024 года. Самолет с установленными российскими системами начал испытания в Комсомольске-на-Амуре в конце августа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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