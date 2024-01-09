Движение по трассе М-11 после ДТП с участием 66 машин полностью восстановлено

Движение на скоростной платной трассе М-11 «Нева» полностью восстановлено после массового ДТП в Новгородской области, которое произошло накануне. Об этом сообщили пресс-служба регионального управления ГИБДД и МЧС России.

В УГИБДД уточнили, что на месте происшествия по состоянию на 6:30 мск остался один автомобиль. «58 большегрузных автомобилей, которые не имели возможность развернуться, покинули пробку и продолжили движение», – добавили в пресс-службе.

В свою очередь, губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что на участке магистрали, где произошло массовое ДТП, «выполнены работы по очистке и обработке дорожного покрытия».

По последним данным, на 526 км трассы М-11 в понедельник, 8 января, столкнулись более 60 легковых автомобилей и грузовиков. Из-за аварии было перекрыто движение по направлению в сторону Москвы. Протяженность пробки на трассе, по информации МЧС, составляла около 1,5 км.

В результате массовой автоаварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, 16 человек пострадали, среди них пятеро детей. Четверых пострадавших – троих детей и их отца – доставили авиацией МЧС России в Великий Новгород. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 68 человек и 27 единиц техники. Сотрудники ГИБДД оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей.

Прокуратура Новгородской области проводит проверку в связи с массовым ДТП. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). «В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлена обслуживающая организация, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства по содержанию автодороги в зимний период», – отметили в пресс-службе ведомства.

Великий Новгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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