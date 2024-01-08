Авария с участием 50 машин заблокировала трассу М-11 под Великим Новгородом (ОБНОВЛЕНО)

Массовое ДТП с участием около 30 автомобилей произошло сегодня, 8 января, на новгородском участке скоростной платной магистрали М-11 «Нева». В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщает «МВД Медиа». Движение в сторону Москвы перекрыто.

ДТП произошло в 14:45 на 526 километре федеральной трассы «Нева». Объезд организован на 545 км с выездом на магистраль М-10 «Россия».

Данные по пострадавшим в автоаварии уточняются. «На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются», – сказано в сообщении. Отмечается, что на место происшествия прибыл начальник Управления ГИБДД УМВД РФ по Новгородской области Виктор Гаврилов.

Позже губернатор Новгородской области Андрей Никитин уточнил, что на трассе М-11 столкнулись около 50 автомобилей. По его словам, службы региона «оказывают все возможное содействие» автомобилистам, попавшим в многокилометровую пробку из-за массового ДТП. «На данном участке будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», – пообещал глава региона.

По данным СМИ, затор на трассе на данный момент составляет 30 км.

Следственное управление СК РФ по региону начало проверку в связи с массовым ДТП по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На место происшествия выехали следователи. Им предстоит выяснить «обстоятельства ДТП и дать правовую оценку действиям лиц, в обязанности которых входит очистка снега на скоростной автомагистрали», – отметили в ведомстве.

Великий Новгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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