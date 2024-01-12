Российским авиакомпаниям запретили летать над Йеменом

Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

«В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов, Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации», – сообщили в Росавиации.

Запрет будет действовать до особого указания, добавили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», США и Великобритания ударили по территории Йемена в ночь на 12 января. Для обстрелов использовались боевая авиация, корабли и подлодки. Целями ударов стали столица страны Сана и портовые города. Ранее йеменские хуситы неоднократно атаковали суда в знак поддержки сектора Газа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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