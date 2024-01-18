Аэропорт Шереметьево временно ограничивал прием самолетов

Аэропорт Шереметьево вводил ряд ограничений на прием самолетов, сообщили в Росавиации. В настоящее время аэрогавань работает в штатном режиме. Ранее сегодня ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Внуково. Работа Домодедово не ограничивалась.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем в четверг, 18 января, в московской воздушной зоне были введены временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов», – сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Авиадиспетчеры, наземные службы аэропортов и экипажи воздушных судов, по его словам, принимали необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Он не уточнил причину введения ограничений.

В 14:10 мск временные ограничения для Шереметьево сняты, сообщил позже Кореняко. За время их действия, по его словам, на запасной аэродром ушли четыре рейса. В настоящее время все московские аэропорты работают штатно, добавил представитель Росавиации.

В ночь 18 января в петербургском аэропорту Пулково вводили план «Ковер» в связи с перехватом беспилотника. Прилетающие самолеты перенаправляли в Шереметьево. Дрон сбили. Его целью был нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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