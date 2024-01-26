Траты россиян на подержанные автомобили достигли рекорда в 2023 году

Россияне потратили на подержанные автомобили рекордные 5,8 трлн рублей. Это на четверть больше, чем в 2022 году, следует из данных совместного исследования «Открытие авто» и агентства «Автостат».

Только в декабре расходы на покупку машин с пробегом составили 481 млрд рублей. Более трети (35%) ушло на покупку автомобилей в возрасте до пяти лет – 168,3 млрд рублей. Но больше всего россияне потратили на машины 10 лет и старше – 177,3 млрд рублей. 28,2% трат пришлись на автомобили в возрасте 5-9 лет – 135,7 млрд рублей.

Расходы на китайские машины с пробегом выросли на треть, но они все равно составляют лишь 3% от объемов рынка. Около 70% приходится «японцев» и «европейцев» с пробегом. Почти половина трат приходится на кроссоверы и внедорожники.

Подержанные автомобили в среднем за год подорожали на 23%, до 2,2 млн рублей. Больше других выросли в цене Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Jetta и Polo.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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