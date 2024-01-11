Аналитики оценили рост средних цен на новые авто и машины с пробегом за 2023 год

Средняя стоимость нового автомобиля в России в прошлом году выросла на 17,3% и составила 3,7 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авто.ру Оценка».

Больше всего подорожали машины бренда Kia. Так, цена кроссовера Seltos увеличилась на 27%, до 3,19 млн рублей, седана K5 – на 27%, до 4 млн рублей, городской Soul – на 24,4%, до 2,8 млн рублей. Российская Lada Granta подорожала на 25,2%, до 982 тыс. рублей.

Топ-5 регионов, где цены на новые авто выросли сильнее всего, возглавил Ставропольский край, где средняя стоимость за год увеличилась на 129%, до 3,7 млн рублей. Далее следуют Пермский край (+100%; 2,89 млн рублей), Башкортостан (+84%; 2,38 млн рублей), Свердловская (+82,2%; 3,1 млн рублей) и Новосибирская (+80,1%; 5,61 млн рублей) области.

Меньше всего за год стоимость изменилась в Москве (+3%), Санкт-Петербурге (+2,5%) и Татарстане (+5%). Снижение средней цены отмечено в двух регионах – Ивановской (-9,2%) и Волгоградской (-4%) областях.

Согласно материалам исследования, подержанные автомобили в среднем за год подорожали на 23%, до 2,2 млн рублей.

Среди машин с пробегом больше всего выросли в цене Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Jetta и Polo. Все они подорожали на 40% и в среднем стоят чуть больше 1 млн рублей, за исключением Volkswagen Polo, за который в среднем просят 841 тыс. рублей.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что по итогам 2023 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% по отношению к 2022 году и составили 1,06 млн единиц. Самые высокие показатели зафиксированы у Lada, Chery, Haval, Geely и Changan, а также у Exeed, Omoda, Kia, Hyundai и Toyota.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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