В Сочи движение поездов возобновилось по обоим путям после селя

РЖД полностью восстановила движение поездов на Черноморском побережье. Ремонт полотна завершен, рабочие вывезли более 31 тыс. кубометров земли с аварийного участка.

«Сегодня в 04:58 на участке Дагомыс-Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно. В ближайшие дни ещё будут проводиться отдельные виды работ. Пригородные поезда все ещё курсируют по временному расписанию, поезда дальнего следования ходят согласно действующему графику», – рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

По данным компании, с путей убрали более 31 тыс. куб. м грунта, в ликвидации последствий селя участвовали более 180 специалистов, два восстановительных поезда, спецтехника. Рабочим еще предстоит полностью восстановить контактную сет, проверить горный склон и нарезать горные канавы.

В ночь на 5 февраля сель сошел на железнодорожное полотно в Лазаревском районе Сочи. В первые дни было остановлено движение поездов, позже удалось освободить от грязи один путь, график движения поездов начали восстанавливать.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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