В России может вырасти ставка утильсбора на автомобили

Министерство промышленности и торговли готово рассмотреть предложения по индексации утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы должны изучить этот вопрос. Коллеги должны сформировать позицию отрасли, а дальше мы в министерстве, в правительстве будет рассматривать. Я слышал о том, что отрасль предлагает [проиндексировать утильсбор], но хотел бы увидеть реальные конкретные предложения», – цитирует министра ТАСС.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на китайских производителей, которые предоставляют скидки покупателям в размере, превышающем сумму утилизационного сбора.

Ранее россияне, купившие импортные машины у частных посредников в попытке сэкономить, заявили, что них потребовали оплатить утилизационный сбор, размер которого достигает 1,3 млн рублей. С подобным требованием столкнулись до семи тысяч автовладельцев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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