В Крыму ограничили движение на автодороге у Джанкоя

В Крыму утром 17 апреля ограничили движение на участке автодороги Граница с Херсонской областью – Джанкой – Феодосия от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.

«Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях», – написал глава республиканского минтранса в своем телеграм-канале.

Также временно изменена схема движения общественного транспорта на данном участке, добавил Лукашенко. «В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно», – отметили министр.

Ранее сообщалось, что в Джанкое ранним утром были слышны взрывы, в районе аэродрома начался пожар. По предварительным данным, работала система ПВО. Местные власти и Минобороны РФ информацию не комментировали. Добавим, что с 5:48 мск до 6:34 мск перекрывалось движение по Крымскому мосту.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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