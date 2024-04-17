Минтранс Крыма опубликовал схему объезда перекрытой трассы в районе Джанкоя

Министерство транспорта Крыма опубликовано схему временного объезда перекрытой дороги Джанкой – село Победное. Движение на участке трассы Граница с Херсонской областью – Джанкой – Феодосия было перекрыто утром 17 апреля.

«Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по автомобильной дороге Граница с Херсонской областью – Джанкой – Феодосия. О снятии ограничений проинформируем дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства!», – написал глава ведомства Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.

Напомним, ранним утром в Джанкое были слышны взрывы, в районе аэродрома начался пожар. Предварительно, работала система ПВО. Комментариев от местных властей и Минобороны РФ не поступало.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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