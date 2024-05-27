В России могут появиться «лежачие полицейские» для электросамокатов

В России в парках и на тротуарах могут появиться «лежачие полицейские», которые заставят водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) снижать скорость. С инициативой выступил АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП).

Авторы идеи обратились в МВД России с просьбой рассмотреть возможность установки «лежачих полицейских», чтобы снизить число аварий с участием электросамокатов, пишут «Известия». В документе приводится статистика, согласно которой число аварий с участием СИМ в РФ ежегодно растет. Так, за девять месяцев 2023 года произошло более 2,6 тысячи ДТП – фактически в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«По мнению экспертов отрасли, увеличение числа ДТП объясняется в том числе двукратным ростом количества поездок на СИМ (более 200 млн, по предварительным итогам сезона). Ситуация осложняется участившимися авариями на тротуарах, в парковых зонах, в том числе в местах отдыха детей. Известно немало случаев подобных ДТП на детских площадках», – написал в своем обращении директор ИИПСП Антон Орлов.

Вступившие 1 марта 2023 года в силу поправки к ПДД, запрещающие пользователям СИМ разгоняться быстрее 25 км/ч, дали определенный эффект для арендованных самокатов, но никак не повлияли на частные СИМ, это значит, что на значительную часть пользователей данные ограничения не распространяются.

Решением данной проблемы могла бы стать установка искусственных неровностей («лежачих полицейских»), адаптированных под СИМ, в местах пеших прогулок в парковых зонах, а также на тротуарах в местах перехода проезжей части пешеходами по аналогии с неровностями для автомобилей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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