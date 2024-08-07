В Екатеринбурге появились лежачие полицейские на тротуарах (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге начали устанавливать искусственные неровности на тротуарах – так горожане борются с самокатчиками, которые с огромной скоростью ездят по пространству для пешеходов, подвергая людей опасности. В частности, этого «лежачего полицейского» смонтировали на тротуаре возле калитки, которая ведет на улицу из двора – вероятно, жители дома, выходя, рискуют попасть под колеса водителей СИМ.

Лежачий полицейский на тротуаре

Как рассказал «Новому Дню» один из владельцев квартиры в доме, общего собрания по этому поводу не было, возможно, это частная инициатива одного из жильцов. Получить комментарий обслуживающей здание организации – ООО «Управление ЖКХ Ленинского района» – оперативно не удалось.

Отметим, самокатчиков на этом отрезке улицы действительно нет, они ездят по противоположной стороне.

В прошлом году похожую инициативу проявили владельцы торговой точки на Бажова, также уставшие опасаться за свои жизни и жизни своих посетителей. Однако «лежачий полицейский» был впоследствии демонтирован местными властями.

При этом глава ГИБДД Екатеринбурга Роман Ярыш достаточно эмоционально высказывался по поводу самокатчиков. «В основном, все наезды на пешеходов. Там 49 детей – это конкретно допущены наезды на ребенка на тротуаре. Это страшно», – говорил Ярыш на заседании рабочей группы по контролю установки техсредств организации дорожного движения Екатеринбургской гордумы.

Добавим, в мае с инициативой устанавливать искусственные неровности на тротуарах в МВД России обращались представители Института исследования современной политики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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