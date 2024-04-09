Главный гаишник Екатеринбурга эмоционально высказался о подростках на самокатах (ВИДЕО)

Начальник управления ГИБДД по Екатеринбургу Роман Ярыш эмоционально высказался о подростках, которые незаконно арендуют электросамокаты и нарушают правила, – часто именно они сбивают пешеходов на тротуарах. И больше всего страдают от них дети.

Чем опасны продростки на самокатах

«Вот мы рейд проводили в пятницу. Мальчик за рулем, девочка сзади. Гонят. Пересекают проезжую часть, на тротуаре. Останавливаем, говорим – нарушаете. А девочка: «Так вы скажите, что мы нарушаем». И мальчик такой же. Они даже не знают, что они нарушили, к чему приводит это. Ну не знает у нас молодежь! Все это хорошо, надо жить в ногу со временем, но не забывать про безопасность. В основном, все наезды на пешеходов. Там 49 детей – это конкретно допущены наезды на ребенка на тротуаре. Это страшно», – сказал Ярыш на заседании рабочей группы по контролю установки техсредств организации дорожного движения Екатеринбургской гордумы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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