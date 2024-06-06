Мэр Кемерово заявил об износе 90% трамваев в городе

Большая часть трамваев в Кемерово находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов после аварии, в которой пострадали более 100 человек.

По словам градоначальника, трамвайный парк в Кемерово изношен на 80-90%, возраст устаревших машин составляет до 40 лет. «Источник финансирования определяется, есть федеральные программы, в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру», – рассказал Анисимов.

Полтора года назад мэр Кемерово уже заявлял о ветхости городских трамваев. На тот момент износ этого вида транспорта превысил 80%, а рельсов достиг 65-70%. Анисимов пообещал обновить технику и инфраструктуру к концу 2027 года.

Сегодня утром в Кемерово столкнулись два трамвая. Предположительно, у машины отказала тормозная система, трамвай набрал высокую скорость и стал неуправляемым. На одном из поворотов в вагоне оторвались двери и два пассажира буквально вылетели на проезжую часть под колеса автомобилей. Затем трамвай врезался в идущий перед ним транспорт. По последним данным, один человек скончался, еще более 100 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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