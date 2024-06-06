В Кемерово скончался пострадавший в аварии с трамваем

В Кемерово после аварии с трамваем один человек скончался от полученных травм, число пострадавших выросло до 90. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе», – рассказал градоначальник в своем телеграм-канале. Анисимов пообещал оказать всестороннюю поддержку семье погибшего.

По последним данным, всего в аварии пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей, уточнили в региональном минздраве.

Инцидент произошел рано утром на Логовом шоссе. Предположительно, у трамвая отказала тормозная система, транспорт набрал высокую скорость и стал неуправляемым. На одном из поворотов в вагоне оторвались двери и два пассажира буквально вылетели на проезжую часть под колеса автомобилей. Затем трамвай врезался в идущий перед ним транспорт.

Причину происшествия устанавливают следственные органы. По факту аварии СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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