Пассажиры вылетали под колеса автомобилей: в Кемерово 50 человек пострадали в аварии с трамваем

В Кемерово столкнулись два трамвая. Десятки пассажиров оказались в больнице с различными травмами. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел рано утром на Логовом шоссе. Предположительно, у трамвая отказала тормозная система, транспорт набрал высокую скорость и стал неуправляемым. На одном из поворотов в вагоне оторвались двери и два пассажира буквально вылетели на проезжую часть под колеса автомобилей. Затем трамвай врезался в идущий перед ним транспорт.

По словам мэра города Дмитрия Анисимова, в результате столкновения госпитализировано 40 человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Еще 10 человек после ДТП самостоятельно обратились за помощью в травмпункт.

Причину происшествия устанавливают следственные органы. По факту аварии СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как уточняет телеграм-канал «Baza», трамвай проходил ежегодное техническое обслуживание в апреле 2024 года, никаких дефектов обнаружено не было. Регулярный осмотр технического состояния был проведен три дня назад.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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