Восемь поездов идут с опозданием из-за аварии в Коми

Восемь пассажирских поездов выбились из графика из-за аварии в Республике Коми. Пассажирам раздали продуктовые наборы, сообщили в ОАО «РЖД».

«Восемь поездов следуют с опозданием. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, опаздывающих на четыре часа и более, обеспечиваются питанием», – говорится в сообщении.

Из графика вышли поезда, следующие из Воркуты в Москву и обратно, из Лабытнанги в Москву и обратно, а также поезда сообщением Воркута – Нижний Новгород, Адлер-Воркута, Санкт-Петербург – Лабытнанги.

В районе станции Инта в республике Коми девять из 14 вагонов поезда Воркута-Новороссийск сошли с рельсов. Пострадали более 40 человек, один погиб.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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