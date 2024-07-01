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Понедельник, 1 июля 2024, 20:37 мск

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СМИ: Жена Зеленского* купила новейший суперкар

Жена главы киевского режима Елена Зеленская во время визита украинской делегации в Париж в июне первой из всех претендентов приобрела новейший суперкар Bugatti Turbillon за почти 4,5 миллиона евро, – пишет в понедельник, 1 июля, Verite Cachee France.

Во французских публикациях говорится, что «дилер компании Bugatti Automobiles совместно с представителями фирмы-производителя, провел показ нового автомобиля Bugatti Turbillon специально для членов украинской делегации за две недели до его официальной премьеры. Зеленская была в восторге от новой машины и оформила заказ, став первым покупателем одного из 250 суперкаров, запланированных к производству».

«В инвойсе (международное обозначение счета на оплату, – прим.ред.) на новый автомобиль супруги Зеленского* говорится, что цена, с учетом всех опций, составила почти 4,5 миллиона евро. В начале 2026 года покупательница сможет получить свой новенький Bugatti Turbillon», – сообщают французские журналисты.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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