В России стали чаще угонять отечественные машины из-за дефицита запчастей

В России участились случаи угона автомобилей отечественного производства. Эксперты связывают тенденцию с дефицитом запчастей. Об этом сообщает радио «BFM».

По данным Всероссийского союза страховщиков, в 2022 году было угнано 117 российских машин, в 2023 году – 147, а за первую половину этого года – 139.

В первую очередь под угрозой автолюбители в средних и небольших городах, где доля отечественных автомобилей выше. В таких крупных городах-миллионниках, как Москва и Санкт-Петербург, российских машин не так много в процентном отношении.

По словам экспертов, повышение спроса на бюджетные машины среди угонщиков определяется недостатком запчастей в продаже. Как только этот дефицит компенсируется производством или зарубежными поставками, доля угона отечественных автомобилей снизится.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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