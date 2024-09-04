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Среда, 4 сентября 2024, 12:26 мск

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В России резко подскочили цены на запчасти для китайских автомобилей

В России наблюдается рост цен на запчасти для китайских автомобилей. Об этом свидетельствует мониторинг, проведенный Национальным агентством промышленной информации (НАПИ).

Аналитики сравнили стоимость оригинальных запчастей по страховой корзине для китайских легковых машин от агрегаторов. Выяснилось, что за год цены выросли в среднем на 45%. Так, если в августе 2023 года средняя стоимость запчастей составляла около 44 тысячи рублей, то спустя год она выросла примерно до 63 тысяч рублей.

Например, средняя цена колесного диска выросла на 35,8% (до 23,3 тысячи рублей), заднее крыло – на 35,4% (до 151,2 тысячи рублей), передний бампер – на 70,9% (до 34,8 тысячи рублей), передняя правая дверь – на 73% (до 110,5 тысячи рублей), а передняя фара – на 41,7% (до 62 тысячи рублей).

Капот за год подорожал на 62,3% (85 тысячи рублей), лобовое стекло – на 25,5% (52,1 тысячи рублей), фонарь – на 29,4% (20,7 тысячи рублей), решетка радиатора – на 42,1% (61,4 тысячи рублей).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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