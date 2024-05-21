В России готовятся узаконить использование б/у автозапчастей

Минпромторг России подготовил поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые позволят узаконить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изменения касаются правил восстановления запчастей и деталей автомобилей для их последующего использования, отметили в Минпромторге.

Письмо с соответствующим предложением министру промышленности и торговли Антону Алиханову ранее направил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В нем отмечается, что, согласно действующему техрегламенту, запчасти, устанавливаемые на транспортное средство, не должны снижать уровень безопасности. При этом в законе отсутствуют требования, которым должны соответствовать такие детали.

«Техническое законодательство не содержит информации о том, какие категории компонентов можно восстанавливать, а какие – нельзя, какие бывшие в употреблении или восстановленные компоненты разрешено и, соответственно, запрещено устанавливать на транспортные средства», – говорится в письме. Кроме того, отсутствуют требования к организациям и физлицам, осуществляющим восстановление компонентов транспортных средств, что приводит к появлению на рынке некачественных кустарно восстановленных компонентов, что зачастую становится причиной ДТП.

В письме Шапарин также отмечает, что из-за того, что нет четких правил оборота подержанных запчастей, большая часть угнанных машин разбирается на детали для последующей перепродажи на авторынках и интернет-площадках.

Кроме того, НАС предлагает обязывать компании, продающие бу комплектующие, подтверждать легальность их происхождения. Также необходимо решить вопросы с гарантийным сроком службы таких деталей.

По информации Минпромторга, поправками вводится перечень компонентов, которые не подлежат повторному использованию при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации. Речь идет о подушках безопасности (включая сами подушки, пиротехнические исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики), автоматических или неавтоматических ремнях безопасности в сборе (включая тканную ленту, пряжки, натяжители, пиротехнические исполнительные механизмы), сидениях (только в случаях, когда крепление ремней и/или подушек безопасности встроено в сидения).

Также нельзя будет использовать при ремонте подержанные устройства блокировки рулевого управления, воздействующие на рулевую колонку, иммобилайзеры (включая приемопередающие устройства и блоки электронного управления), каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры, а также глушители системы выпуска.

Напомним, что еще прошлой весной российское правительство поручило проработать возможность создания в России индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей для их дальнейшего использования, в том числе для ремонта автомобилей по ОСАГО и каско. С этой идеей выступили главы четырех комитетов Госдумы – по финансовому рынку, аграрным вопросам, транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, строительству и ЖКХ.

Предложение прозвучало на фоне нехватки запчастей, с которой столкнулась автомобильная отрасль на фоне проведения СВО и остановки выпуска практически всех иномарок в России. Эксперты указывали, что создание индустрии по промышленному восстановлению отработанных компонентов позволит частично решить проблему отсутствия запчастей для рынка, поскольку длительная доставка новых деталей зачастую не позволяет уложиться в срок урегулирования по ОСАГО. В ЦБ тогда заявили, что регулятор готов рассмотреть такую идею, но после оценки влияния использования таких автозапчастей на безопасность дорожного движения.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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