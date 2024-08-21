На российском рынке автозапчастей стало больше подделок

Российские автомеханики жалуются на рост количества поддельных деталей и технических жидкостей. В результате клиенты стали чаще прибегать к дорогостоящему ремонтному обслуживанию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

«В июне было опрошено более тысячи станций постпродажного обслуживания в 27 городах России – более 37% столкнулись с контрафактом в текущем году. Чаще всего подделывают масла и ГСМ – 54% респондентов выделили эту категорию. В 2023-м на технические жидкости жаловался 31%», – отметили в аналитическом агентстве Gruzdev Analyze.

Растет доля подделок и в категории фильтров (с 15% до 35%), свечей зажигания (с 23% до 33%) и деталей подвески и рулевого управления (с 14% до 19%).

При этом производители контрафакту успешно обходят методы защиты, подделывая дорогостоящие элементы: голограммы, качественные канистры и фирменную упаковку.

Как следствие – значительно возросло число дорогостоящих ремонтов. В 2024 году количество заказ-нарядов на сумму от 50 до 100 тысяч рублей увеличилось на 49% по сравнению с прошлым годом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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