Стоимость авиабилетов в России в июне выросла на 9%

Стоимость авиабилетов в России в мае-июне текущего года увеличилась на 9%. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании в Совфеде о мерах по повышению доступности авиаперевозок.

По его словам, Минтранс совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) осуществляет мониторинг стоимости пассажирских перевозок.

«В этом году действительно отмечается рост цен. В январе на 14% , в феврале – на 18%, в марте – на 22%, в апреле – на 11%, в мае и июне – на 9%», – сказал Потешкин (цитата по ТАСС).

По оценкам Росстата, цены на авиабилеты в экономклассе в июне подорожали на 8% по сравнению с маем.

Ранее депутаты Госдумы попросили ФАС провести проверку в отношении резкого увеличения стоимости авиабилетов: перелеты за год подорожали более чем на треть. Как отмечают эксперты, цены выросли из-за увеличения расходов на обслуживание самолетов и топливо, а также сокращения международного авиасообщения.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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