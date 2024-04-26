ФАС проверит рост стоимости авиабилетов: за год перелеты подорожали на треть

Депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку в отношении резкого увеличения стоимости авиабилетов. Перелеты за год подорожали более чем на треть. По словам экспертов, цены выросли из-за увеличения расходов на обслуживание самолетов и топливо, а также сокращения международного авиасообщения.

В письме, направленном в ФАС, парламентарии ссылаются на данные Росстата, пишут «Известия». Стоимость перелета в салоне экономкласса по стране в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023-го, до 7244 рублей. А в марте – на 23% к аналогичному периоду прошлого года, до 7345 рублей.

«Средняя стоимость перелета в экономклассе в феврале из расчета на 1 тыс. км полета составила 7244 рубля, что приближается к пиковым летним значениям последних лет, когда наблюдался повышенный спрос. Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на авиабилеты, которые подорожают к концу года еще как минимум на 10%», – указывается в письме.

По мнению депутатов, рост стоимости перелетов противоречит поставленной президентом Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию цели по увеличению интенсивности авиасообщения в РФ в 1,5 раза к 2030 году.

«Просим вас провести проверку авиакомпаний на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны», – говорится в обращении.

В ФАС сообщили, что обращение депутатов поступило и будет рассмотрено.

В Союзе пассажиров России считают, что главная причина увеличения стоимости в том, что крупные отечественные авиакомпании и некоторые мелкие основную прибыль раньше зарабатывали на международных рейсах. Теперь же количество таких перевозок упало. Поэтому если раньше авиакомпании могли держать относительно недорогие цены на внутренние рейсы и получать прибыль, то сейчас такой возможности уже нет. Вместе с тем, на рост цен влияет и определенное снижение конкуренции на рынке, ведь из-за санкций число авиакомпаний сократилось.

Кроме того, цены подстегивает удорожание обслуживания самолетов. В частности, перевозчики сталкиваются с проблемами при закупках запчастей, которые приходится заказывать через третьи страны. В то же время растет стоимость авиатоплива.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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