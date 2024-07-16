Депутатов попросили запретить электросамокаты в городах – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатам поступают запросы от граждан с призывом запретить электросамокатам передвигаться по улицам городов.

«Поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?» – спросил Володин в своем блоге.

На момент публикации новости в опросе поучаствовали 20,8 тыс. человек. 69% участников проголосовали за полный запрет на использование электросамокатов в городах.

10 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы за правонарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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