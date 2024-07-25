Активность вулкана Безымянный повлияла лишь на иностранные авиакомпании

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке повлияло только на работу иностранных авиаперевозчиков. Российским компаниям не пришлось менять маршруты или расписание, сообщил представитель Росавиации.

«Текущая вулканическая деятельность не повлияли на рейсы российских авиакомпаний. Природное явление сказалось на полетах только иностранных перевозчиков, выполняющих транзитные полеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию», – говорится в сообщении.

Зарубежным авиакомпаниям пришлось изменить маршруты и двигаться через зоны ответственности региональных диспетчерских центров Единой системы организации воздушного движения: Магадана и Хабаровска.

В связи с активностью вулкана специалисты Росавиации усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Камчатке.

23 июля МЧС предупредило, что активность вулкана Безымянный значительно усилилась. Извержение перешло в стадию лавин из лавы и высоких выбросов пепла.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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