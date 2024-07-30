Росавиация заявила, что скачок цен в августе будет, но не из-за нее

Создание фонда для ремонта аэропортов не приведет к скачку цен на авиабилеты в августе, заявил глава аналитического центра подведомственного Росавиации Государственного НИИ гражданской авиации Фёдор Борисов. Он напомнил, что в августе билеты традиционно дорожают на фоне высокого спроса.

По словам Борисова, доля взносов в фонд составит несколько процентов от стоимости перелета, что мало повлияет на цену отдельного билета.

«Заявления вызывают лишь удивление. Что же касается самого аэропортового фонда, его доля в себестоимости рейса может составить в пределах от десятых долей до нескольких процентов, что на один-два порядка ниже озвученных «экспертами» цифр», – приводит его слова пресс-служба Росавиации.

Борисов также посоветовал не опасаться взрывного повышения цен на перелеты в августе. У российских перевозчиков достаточно емкости флота, чтобы не допустить дефицита билетов, что могло привести к скачку цен.

«Никакого взрывного роста цен в сравнении с июлем не произойдет. Хотя август традиционно является пиковым периодом в высокий сезон, и цены в этом месяце действительно самые высокие в году. Данная ситуация статична и повторяется каждый год», – добавил эксперт.

В начале июля Росавиация предупредила, что планирует пополнять фонд капитального ремонта аэродромов за счет сборов с авиакомпаний. Новая ставка сбора за аэронавигацию начнет действовать с августа и поможет собрать деньги на ремонт 51 аэродрома в разных регионах России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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