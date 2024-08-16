В Приморье ввоз китайских автомобилей вырос в шесть раз

Уссурийская таможня оформила ввоз в страну из Китая 4 443 автомобилей с начала года. Это в шесть раз больше объемов за тот же период 2023 года, сообщила пресс-служба таможни.

Речь идет только о транспортных средствах, купленных жителями для личного использования. И почти половина ввезена за последние два месяца.

«4 443 автомобиля из Китая оформили уссурийские таможенники за семь месяцев 2024 года. Это в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 2 137 машин оформлены за последние два месяца», – пояснили в ведомстве.

Чаще других россияне выбирают китайские автомобили Changan, Chery, Geely. При чем, покупают машины как новые, так и имеющие пробег.

Автодилеры предупредили о повышении цен на китайские машины на 10% с сентября. К такому решению привели сложности с переводами платежей между Россией и Китаем.

Уссурийск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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