В России подорожают китайские автомобили

Трудности с переводами платежей между Россией и Китаем сказываются на импорте автомобилей и запчастей. Автодилеры с сентября вынуждены будут повысить цены на китайские машины на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на игроков рынка.

«С июня 2024 года деньги идут месяц и более, из-за чего платежи «зависают» между двух стран. Мы работали с четырьмя крупными китайскими банками и одним российским. Везде тормозятся платежи. Иногда деньги «висят» месяц-полтора и возвращаются. Другие застревают на два месяца», – рассказал изданию президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

Из-за этих проблем российские покупатели не могут оплатить заказы на автомобили и поставки запчастей. Одновременно с этим выросла стоимость коммерческих кредитов из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ.

«При такой стоимости денег бизнес теряет по 2% в месяц, не имея никакой отдачи. С учетом двухмесячного подвисания оборотных средств, продавцы автомобилей лишились примерно 8% вложений, что обязательно отразится на себестоимости доставок и на цене автомобилей. Уже в сентябре рынок будет вынужден поднять цены на импортные машины минимум на 10%, чтобы восполнить убытки», – заключил Подщеколдин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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