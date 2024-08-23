В России хотят увеличить число камер на железнодорожных переездах

В России хотят изменить правила, согласно которым на железнодорожных переездах устанавливаются камеры фиксации нарушений. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на уведомление Министерства транспорта.

В настоящее время дорожные камеры ставят на переезде, если на нем в течение трех лет произошло два (или более) ДТП, в которых погибли люди или ранено пять (или более) человек.

Минтранс намерен расширить возможности по установке комплексов. В частности, норму хотят скорректировать так, чтобы камера была необходима при одной аварии в течение трех лет (без указания числа погибших или раненых).

Усиление контроля связано с ростом аварийности на переездах. По сравнения с прошлым годом число ДТП с железнодорожным транспортом выросло на 10%, аварии на переездах происходят практически еженедельно.

29 июля пассажирский поезд врезался в грузовик с песком на нерегулируемом переезде в Волгоградской области. Водитель выехал перед приближающимся составом несмотря на запрещающие сигналы. Специалисты установили, что оборудование переезда было исправно, и водитель действовал на свой страх и риск. В результате аварии восемь вагонов сошли с рельсов, пострадали более 100 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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