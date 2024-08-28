Ушедший из страны Hyundai попросил вновь зарегистрировать товарные знаки в России

Автопроизводитель Hyundai подал заявки на регистрацию товарных знаков в России. В базе Роспатента находятся по меньшей мере 17 заявок от южнокорейского концерна, подсчитало РИА Новости.

Компания попросила зарегистрировать товарные знаки к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам как основного бренда Hyundai, так и суббренда Genesis. Порядка 17 заявок поданы в августе. Если автопроизводитель не будет использовать товарный знак в следующие три года после регистрации, его могут аннулировать.

Патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Маргарита Тарасова пояснила, что обращение в Роспатент – часть стратегии защиты наименований, в том числе от продаж машин неофициальными дилерами. Тем более, что пока неясно, вернется ли компания на российский рынок.

Концерн Hyundai остановил производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году. В конце 2023 года производитель продал промышленные активы в России, но по-прежнему проводит гарантийное и сервисное обслуживание своих автомобилей, которыми пользуются россияне.

В 2023 году чаще стали ввозить иномарки из-за границы. Вырос объем машин, прибывших из Китая, Казахстана, Армении, Киргизии и Беларуси. Лидерами по популярности в Южноуральском регионе стали автомобили Toyota, Hyundai и Kia.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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