С начала года уральцы ввезли через Казахстан почти 2500 иномарок: больше всего Toyota и Hyundai

После ухода с российского рынка иностранных автодилеров уральцы стали чаще ввозить иномарки из других стран. С начала 2023 года всего ввезено 2475 машин, в основном – из Казахстана, Армении, Киргизии и Беларуси.

«Тройку самых популярных у уральцев машин составляют Toyota, Hyundai и Kia, за 8 месяцев 2023 года в Россию ввезли в среднем по 210 (по 20% на каждую) автомобилей каждой из этих марок. Далее по популярности следуют BMW (11%), Mitsubishi (10%), Lexus (8%) и Volkswagen (8%)", – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Из всех машин 56% были подержанными, остальные – новыми.

Как ранее писал «Новый День», непосредственно на Урале автолюбители теперь чаще всего покупают новые Lada, либо китайские машины. Других иномарок в России почти не осталось: запасы были распроданы в 2022 году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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