Путин пообещал расширить программу субсидированных перелетов

Программа субсидирования авиаперелетов по России будет расширена, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном». Он отметил, что билеты по специальным ценам доступны нескольким категориям граждан, особенно по направлениям с Дальнего Востока и Сибири в центральную часть страны.

«Что касается авиационного сообщения, то и здесь у нас постоянно развиваются процессы, связанные с субсидированием перевозок, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в Европейскую часть. Это касается различных категорий наших граждан по возрастам, это касается определенных периодов, определенных месяцев в году. Мы эту программу будем расширять и дальше», – цитирует президента РИА Новости.

В начале июля Росавиация утвердила еще 28 субсидируемых авиамаршрутов между регионами в облет Москвы. Общее число маршрутов с поддержкой из бюджета достигло 293.

Кызыл, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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