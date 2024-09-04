Продажи автомобилей взлетели до рекордной за 10 лет отметки

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе выросли на треть год к году и достигли рекорда с 2015 года. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ожидают такой же высокий уровень продаж в сентябре, передает «Интерфакс».

По данным АО «ППК», за август проданы 155,3 тыс. автомобилей, на 34% больше показателя августа 2023 года. Минпромторг РФ насчитал 158,4 тыс. проданных автомобилей, что 8,8% больше, чем в июле, и на 33,1% больше, чем в прошлом августе. С начала года объем продаж составил 1,079 млн автомобилей.

На уровень продаж повлияло несколько факторов, в том числе отложенный спрос на фоне дефицита предложения. Также многие спешат купить машину до повышения ставок утильсбора с 1 октября и вероятного повышения ключевой ставки, объяснил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

В Совфеде опасаются потери Россией технологического суверенитета в автопроме на фоне экспансии иностранных автоконцернов. Они предоставляют долгосрочные скидки на российском рынке, которые превышают размер утилизационного сбора.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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