Теряем суверенитет: российский авторынок захватили зарубежные концерны

Экспансия иностранных автоконцернов грозит России окончательной потерей технологического суверенитета в автопроме и сокращением рабочих мест на отечественных заводах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евтифеев на пленарном заседании верхней палаты парламента. По его словам, порядка 90% российского рынка автомобилей уже контролируется зарубежными компаниями.

«Иностранные производители автомобилей реализуют в России программу массовой ценовой экспансии. Эффект масштаба позволяет крупным зарубежным автоконцернам предоставлять долгосрочные практически неограниченные скидки на российском рынке. Например, в январе текущего года некоторые скидки составляли до 1 млн рублей. Утилизационный сбор, составляющий в среднем 300 тысяч рублей на автомобиль, оказался значительно ниже размера таких скидок. То есть барьер защиты рынка оказался недостаточным», – констатировал Евтифеев.

Сенатор подчеркнул, что политика такой «ценовой экспансии уже дает свои результаты для иностранных автопроизводителей». «Начиная с середины 2023 года, импортные бренды совокупно занимают больше половины рынка легковых автомобилей в нашей стране. Если считать не в штуках, а в деньгах, то ситуация выглядит более драматично. В денежном выражении порядка 90% рынка контролируются импортными производителями легковых автомобилей. То есть порядка 90% финансовых средств утекает из данного сектора экономики за рубеж иностранным автоконцернам, инжиниринговым компаниям, поставщикам компонентов и так далее. И такую ситуацию нельзя назвать равной конкуренцией. Ведь иностранные компании не находятся под санкциями, а также имеют доступ к долгосрочным и дешевым банковским кредитам», – пояснил он.

При этом Евтифеев уточнил, что при таких условиях зарубежному автоконцерну «выгодней импортировать готовые автомобили в Россию, чем инвестировать в производство в нашей стране». «В случае продолжения ценовой агрессии отечественные автозаводы могут отказаться от производства своих более маржинальных и высокотехнологичных современных продуктов и перейти на самые дешевые, простейшие низкомаржинальные модели, разработанные 10-20, а то и 30-40 лет назад. Это, в свою очередь, приведет к сокращению инженеров, инженерных центров в стране, снижению объемов НИОКР и утрате технологического суверенитета. В совокупности со смежными отраслями экономики автопром обеспечивает 2,8 млн рабочих мест. Масштабное ценовое давление из-за рубежа может привести к тому, что половина рабочих мест в автомобильной индустрии окажется под угрозой», – заявил сенатор.

Комментируя это выступление, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение комитету разработать комплекс мер по защите внутреннего рынка автомобилей, включая поэтапное существенное повышение утилизационного сбора. «Надо продолжать поддерживать, в первую очередь, своего автопроизводителя, иначе мы все сядем на иностранные автомобили, а потом… понятно, что может быть потом. Поэтому давайте дадим такое поручение комитету – продолжить эту работу, подготовить предложения, в правительство направить и, главное, реализовать их», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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