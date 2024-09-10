Аэропорты Москвы вновь открыли для гражданских судов

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме. За время ограничений на другие аэродромы отправили 48 самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

«В 07:58 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. В период временного закрытия трех аэропортов московского региона на запасные аэродромы ушли 48 рейсов», – говорится в сообщении.

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 11 самолетов, перенаправленных из столичного региона, подсчитали в пресс-службе воздушной гавани. Пассажиров отклонившихся от курса рейсов вскоре отправят в Москву.

«Борты готовятся к отправке в пункты назначения. Собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются без отклонений от расписания», – пояснили в аэропорту.

Росавиация ввела ограничения для трех столичных аэропортов на фоне массированной атаки беспилотников на столичный регион.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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