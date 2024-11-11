Япония разрешила продавать в Россию некоторые гибридные автомобили

Япония уточнила ограничения на экспорт в Россию гибридных автомобилей. Теперь россияне смогут покупать машины с мягкими гибридными силовыми установками, пишет «РБК Приморье».

С августа 2023 года Япония ввела ограничения на экспорт в Россию автомобилей с двигателей объемом больше 1,9 литра, гибридных машин и шин для крупногабаритного транспорта. Японские брокеры перестали продавать россиянам любые автомобили с шильдиком Hybrid. Теперь на аукционах можно купать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.

«Многие трактуют ситуацию так: японцы сдались, конец санкциям. Но японцы прекрасно сбывали эти машины в другие страны. Конечно, суммарный спрос был меньше, а потому цены были пониже. Сейчас, когда к выбору машин присоединятся и россияне, аукционные цены пойдут вверх», – спрогнозировал главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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