Комитет Госдумы поддержал увеличение штрафов за нарушение ПДД на 50%

Комитет Думы по госстроительству и законодательству одобрил предложенные правительством РФ поправки, согласно которым административные штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения вырастут в среднем в полтора раза. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.

Согласно законопроекту, за превышение скорости более, чем на 20 км/ч, но меньше, чем на 40 км/ч, нарушителям придется заплатить 750 рублей вместо 500 рублей. Если скорость была превышена больше, чем на 40 км/ч, но менее, чем на 60 км/ч, штраф составит 2-2,25 тыс. рублей (сейчас 1-1,5 тыс. рублей), передает ТАСС. За превышение скорости на величину от 60 до 80 км/ч штраф вырастет до 3-3,75 тыс. рублей (сейчас 2,-2,5 тыс. рублей).

За управление транспортным средством (ТС)в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС штраф предлагается увеличить с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Соответственно аналогичным образом вырастет штраф и за отказ от медосвидетельствования.

Согласно поправкам, штрафы за выезд на встречную полосу вырастут с 5 до 7,5 тыс. рублей. Вместе с тем, штраф за выезд на встречку или трамвайные пути встречного направления в нарушение ПДД при объезде препятствия составит от 1,5- 2,25 тыс. рублей (сейчас 1-1,5 тыс. рублей). За аналогичное нарушение, не связанное с объездом препятствия, хотят наказывать штрафом в размере 7,5 тыс. рублей вместо 5 тыс. рублей.

Штраф за нарушение правил применения ремней безопасности штрафы планируют поднять с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

За езду по обочине нарушителю придется заплатить 2,5 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей.

Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменится с 500-5 тыс. рублей на 750-7,5 тыс. рублей.

До 2,25 тыс. рублей вырастет штраф за движение ТС по выделенной полосе или остановку на указанной полосе в нарушение правил дорожного движения (сейчас 1,5 тыс. рублей). Штраф за аналогичное нарушение, совершенное в Москве или Петербурге, увеличится до 4,5 тыс. рублей (сейчас 3 тыс. руб.).

Штраф за непредоставление преимущества скорой помощи, полиции вырастет до 4,5- 7,5 тыс. рублей (сейчас от 3-5 тыс. рублей).

Кроме того, поправки предполагают, что штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика будет увеличен с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. Штраф за повторное нарушение вырастет с 5 до 7,5 тыс. рублей.

В то же время, срок, когда штраф можно оплатить «со скидкой», планируют увеличить с 20 дней до месяца, однако скидка составит 25% вместо нынешних 50%.

Новые нормы предлагается принять при рассмотрении во втором чтении законопроекта о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Изменения в КоАП будут рассмотрены на заседании Госдумы 12 декабря.

Как отмечают эксперты, на сегодня размер штрафов за многие нарушения ПДД не является достаточным сдерживающим фактором для водителей. С учетом действующих скидок сумма штрафа становится настолько малой, что не вызывает серьезных последствий для нарушителей.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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