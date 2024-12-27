Авиационные власти Азербайджана приостановили полеты в 10 городов РФ

Госагентство гражданской авиации Азербайджана объявила о приостановке полетов из Баку в 10 городов России. Об этом говорится в сообщении авиакомпании AZAL, которое цитирует «Интерфакс».

Как уточняется, ограничения для всех перевозчиков ступят в силу с 28 декабря. Полеты буду приостановлены в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ.

Напомним, самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение неподалеку от казахстанского Актау утром 25 декабря. На борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В авиакатастрофе 38 человек погибли, 29 – выжили и были госпитализированы. Среди выживших – девять россиян. Накануне спецборт МЧС доставил пострадавших в Москву.

Сегодня глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с заявлением о катастрофе самолета Embraer «Азербайджанских авиалиний» вблизи казахстанского города Актау. По его словам, обстановка в районе аэропорта Грозного в день крушения авиалайнера была «весьма сложной» из-за атак украинских беспилотников, в связи с чем воздушное судно не смогло совершить там посадку.

Баку, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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