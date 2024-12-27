В Росавиации раскрыли, почему разбившийся в Актау самолет не смог приземлиться в Грозном

Глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с заявлением о катастрофе самолета Embraer «Азербайджанских авиалиний» вблизи казахстанского города Актау. По его словам, обстановка в районе аэропорта Грозного в день крушения авиалайнера была «весьма сложной», в связи с чем воздушное судно не смогло совершить там посадку.

Ядров уточнил, что из-за атак украинских беспилотников объявлялся план «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех самолетов из пространства в районе воздушной гавани столицы Чечни. Кроме того, добавил он, в районе аэропорта был плотный туман – на высоте 500 метров не было видимости. Командир самолета, по словам главы Росавиации, предпринял две безуспешные попытки посадить воздушное судно. Ему предлагались другие аэропорты, но он решил следовать в Актау, отметил Ядров.

Глава Росавиации добавил, что российская сторона немедленно сообщила коллегам из Казахстана и Азербайджана о своей готовности к сотрудничеству по расследованию авиакатастрофы. «Необходимо тщательно и полностью выверить все обстоятельства случившегося. <…> Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы», – заявил Ядров.

Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение неподалеку от казахстанского Актау утром 25 декабря. На борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В авиакатастрофе 38 человек погибли, 29 – выжили и были госпитализированы. Среди выживших – девять россиян. Накануне спецборт МЧС доставил пострадавших в Москву.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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