В России из-за отсутствия запчастей простаивают десятки недостроенных самолетов

В России не могут достроить десятки самолетов из-за отсутствия необходимых деталей. Иностранные партнеры отказались от поставок запчастей из-за антироссийских санкций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Объединенной авиастроительной корпорации.

К концу 2024 года в производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК, госкорпорации «Ростех») находится более 20 региональных самолетов SJ-100 в разной степени готовности. Столько же среднемагистральных МС-21 стоит на площадке Иркутского авиазавода, рассказал изданию источник в ОАК.

Госкорпорация приняла решение собирать самолеты до определенной стадии, чтобы после появления необходимых деталей работы можно было бы быстрее завершить и начать поставки авиакомпаниям. Пока ни одна из моделей не совершила первого полета в той версии, в которой она должна поступить перевозчикам.

Для SJ-100 не сертифицирован отечественный двигатель ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), поэтому испытания остальных систем проводят на самолете с франко-российским двигателем SaM-146. Партнеры отказались от поставок и обслуживания моторов после начала СВО. В проекте МС-21 изначально использовали американские двигатели Pratt & Whitney, но их удалось заменить отечественными ПД-14. Но в серию самолет не пошел, так как из-за санкций появилась необходимость в замене на отечественные аналоги других систем и композита, из которого предполагается делать крылья.

В рамках программы развития отечественной авиатранспортной отрасли до 2030 года в текущем году российские предприятия должны были произвести 69 самолетов шесть разных моделей, в том числе 35 их них – ближне- и среднемагистральные лайнеры. В мае этого года программу скорректировали по срокам. К настоящему времени не собрана ни одна из ожидавшихся машин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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