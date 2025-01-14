Пять аэропортов России закрыты для обеспечения безопасности полетов (ОБНОВЛЕНО)

В аэропортах Пензы, Ульяновска, Казани и Саратова утром 14 января действуют временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом информирует пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Позднее он сообщил, что временно приостановил работу еще один российский аэропорт – воздушная гавань Нижнекамска.

Мера введена для обеспечения безопасности полетов самолетов, пояснил представитель Росавиации.

Также ранним утром ограничения на полеты вводились в аэропортах Калуги и Тамбова – в настоящее время аэрогавани работают в штатном режиме.

Обновлено. В целях обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамска. Сообщение об этом появилось в тг-канале представителя Росавиации в 8:35 мск.

Ранее сообщалось, что саратовский Энгельс подвергся атаке украинских беспилотников, повреждения получило одно из промышленных предприятий города, сообщали власти региона.

В Казани из-за атаки БПЛА произошел пожар на заводе «Оргсинтез».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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